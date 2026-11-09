Флеш объяснил, почему россиянам удается прицельно бить по мостам в Украине

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) объяснил, почему россиянам удается прицельно атаковать украинские мосты . По его словам, РФ использует на ракетах Искандер головки наведения оптического типа или дорогостоящие головки с радиолокационным наведением.

«Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вносится поправка», — пояснил Флеш.

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Он добавил, что РФ вынуждена идти на такой шаг, поскольку в условиях «тотального подавления навигации» над Украиной во время воздушных тревог Искандеру сложно поразить цель с точностью до метра. По словам советника президента, инерциальная система такой точности не обеспечит.

Удары РФ по мостам в Киеве — главное

В октябре страна-агрессор РФ начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. Перекрытие и ограничение движения по мостам привели к транспортному коллапсу, общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.

В ночь на 7 ноября Россия атаковала ракетами Северный мост: были повреждены дорожное покрытие и линия электропередачи. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по мосту шесть баллистических ракет, было зафиксировано четыре попадания. Движение по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях, из-за чего в столице изменили маршруты общественного транспорта. Ранее Северный мост в Киеве атаковали российские беспилотники — 4 октября, а также 3 октября.

6 ноября на Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения в направлении с левого берега на правый. Теперь транспорт в этом направлении может двигаться по двум полосам вместо одной. В то же время движение в направлении от правого берега к левому по-прежнему осуществляется по одной полосе. В октябре Южный мост подвергся нескольким российским ударам.

Министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник в конце октября заявил, что Украина намерена построить 21 альтернативную мостовую переправу, а в Киеве строительные работы уже начались.

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8 ноября Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Сергею Корецкому разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.