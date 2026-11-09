Флеш объяснил, почему россиянам удается прицельно бить по мостам в Украине

9 ноября, 11:04
Google Читайте NV в Google
Южный мост в Киеве, 1 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Южный мост в Киеве, 1 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) объяснил, почему россиянам удается прицельно атаковать украинские мосты. По его словам, РФ использует на ракетах Искандер головки наведения оптического типа или дорогостоящие головки с радиолокационным наведением.

«Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вносится поправка», — пояснил Флеш.

Реклама

Он добавил, что РФ вынуждена идти на такой шаг, поскольку в условиях «тотального подавления навигации» над Украиной во время воздушных тревог Искандеру сложно поразить цель с точностью до метра. По словам советника президента, инерциальная система такой точности не обеспечит.

https://www.facebook.com/Serhii.Flash/posts/pfbid02DGiSuGVYk9TNLjzU1AaMnfD27NMwLsakozgZ5G9yEURFEaCx3c9aPbywr9PnZz86l

Удары РФ по мостам в Киеве — главное

В октябре страна-агрессор РФ начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. Перекрытие и ограничение движения по мостам привели к транспортному коллапсу, общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.

В ночь на 7 ноября Россия атаковала ракетами Северный мост: были повреждены дорожное покрытие и линия электропередачи. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по мосту шесть баллистических ракет, было зафиксировано четыре попадания. Движение по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях, из-за чего в столице изменили маршруты общественного транспорта. Ранее Северный мост в Киеве атаковали российские беспилотники — 4 октября, а также 3 октября.

6 ноября на Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения в направлении с левого берега на правый. Теперь транспорт в этом направлении может двигаться по двум полосам вместо одной. В то же время движение в направлении от правого берега к левому по-прежнему осуществляется по одной полосе. В октябре Южный мост подвергся нескольким российским ударам.

Министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник в конце октября заявил, что Украина намерена построить 21 альтернативную мостовую переправу, а в Киеве строительные работы уже начались.

8 ноября Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Сергею Корецкому разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел Южный мост Искандер Флеш (Сергей Бескрестнов)

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies