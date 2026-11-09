Флеш объяснил, почему россиянам удается прицельно бить по мостам в Украине
Южный мост в Киеве, 1 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) объяснил, почему россиянам удается прицельно атаковать украинские мосты. По его словам, РФ использует на ракетах Искандер головки наведения оптического типа или дорогостоящие головки с радиолокационным наведением.
«Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вносится поправка», — пояснил Флеш.
Он добавил, что РФ вынуждена идти на такой шаг, поскольку в условиях «тотального подавления навигации» над Украиной во время воздушных тревог Искандеру сложно поразить цель с точностью до метра. По словам советника президента, инерциальная система такой точности не обеспечит.
Удары РФ по мостам в Киеве — главное
В октябре страна-агрессор РФ начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. Перекрытие и ограничение движения по мостам привели к транспортному коллапсу, общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.
В ночь на 7 ноября Россия атаковала ракетами Северный мост: были повреждены дорожное покрытие и линия электропередачи. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по мосту шесть баллистических ракет, было зафиксировано четыре попадания. Движение по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях, из-за чего в столице изменили маршруты общественного транспорта. Ранее Северный мост в Киеве атаковали российские беспилотники — 4 октября, а также 3 октября.
6 ноября на Южном мосту в Киеве открыли вторую полосу движения в направлении с левого берега на правый. Теперь транспорт в этом направлении может двигаться по двум полосам вместо одной. В то же время движение в направлении от правого берега к левому по-прежнему осуществляется по одной полосе. В октябре Южный мост подвергся нескольким российским ударам.
Министр инфраструктуры и восстановления Николай Калашник в конце октября заявил, что Украина намерена построить 21 альтернативную мостовую переправу, а в Киеве строительные работы уже начались.
8 ноября Зеленский заявил, что поручил премьер-министру Сергею Корецкому разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.