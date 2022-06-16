В Лисичанске сотни людей сидят в подвалах из-за атак оккупантов, многие из их без еды и воды — ГСЧС

16 июня, 11:58
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Спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Войска РФ нанесли удар по Лисичанску Луганской области, сотни людей местных жителей находятся в подвалах.

Как сообщили спасатели, многие сидят без еды и воды.

«В подвалах маленькие дети, женщины, старики. Воду и продукты для людей продолжают подвозить спасатели. В частности, вчера лисичанам доставили гуманитарную помощь и более 30 тонн воды», — добавили в ведомстве в Telegram.

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Спасатели подчеркнули, что оккупанты продолжают тактику тотального уничтожения города.

https://www.youtube.com/embed/x3rS-Xy1-Us

Войска РФ не могут подобраться к Лисичанску, но обстреливают город из артиллерии и авиации. 12 июня в Лисичанске в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.

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Город разрушен на 60%.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Лисичанск ГСЧС Война России против Украины

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