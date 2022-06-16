В Лисичанске сотни людей сидят в подвалах из-за атак оккупантов, многие из их без еды и воды — ГСЧС
Спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеских обстрелов (Фото:ГСЧС)
Войска РФ нанесли удар по Лисичанску Луганской области, сотни людей местных жителей находятся в подвалах.
Как сообщили спасатели, многие сидят без еды и воды.
«В подвалах маленькие дети, женщины, старики. Воду и продукты для людей продолжают подвозить спасатели. В частности, вчера лисичанам доставили гуманитарную помощь и более 30 тонн воды», — добавили в ведомстве в Telegram.
Спасатели подчеркнули, что оккупанты продолжают тактику тотального уничтожения города.
Войска РФ не могут подобраться к Лисичанску, но обстреливают город из артиллерии и авиации. 12 июня в Лисичанске в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.
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