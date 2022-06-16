В Лисичанске сотни людей сидят в подвалах из-за атак оккупантов, многие из их без еды и воды — ГСЧС 16 июня, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Войска РФ нанесли удар по Лисичанску Луганской области, сотни людей местных жителей находятся в подвалах.

Как сообщили спасатели, многие сидят без еды и воды.

«В подвалах маленькие дети, женщины, старики. Воду и продукты для людей продолжают подвозить спасатели. В частности, вчера лисичанам доставили гуманитарную помощь и более 30 тонн воды», — добавили в ведомстве в Telegram.

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Спасатели подчеркнули, что оккупанты продолжают тактику тотального уничтожения города.

Войска РФ не могут подобраться к Лисичанску, но обстреливают город из артиллерии и авиации. 12 июня в Лисичанске в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.

Город разрушен на 60%.

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