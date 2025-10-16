После расстрела газодобычи. Почему газ впрок надо покупать весной и сколько стране стоила недальновидность в 2024 году

Сможет ли Украина теперь купить газ, когда начнется отопительный сезон и есть ли у власти план «Б» — интервью с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

«Это уже шестая массированная атака на газовые объекты только с начала октября», — написал Сергей Корецкий, председатель правления Нафтогаз Украины на своей странице в Facebook 16 октября. «Этой ночью россияне снова массированно били по газовой инфраструктуре. Десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни шахедов… Есть попадания и разрушения сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена».

РФ в ночь на четверг, 16 октября, атаковала объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу. До этого в октябре оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Какова доля газа собственной добычи Украины от общей потребности, сколько уже накоплено в подземных хранилищах, какие объемы теперь надо будет докупить за рубежом и что будет зимой? Об этом NV поговорил с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

Западные медиа еще неделю назад писали, что 60% газодобывающей инфраструктуры в стране разрушены. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?