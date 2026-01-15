В ЦПИ посчитали, сколько ударов нанесла РФ по Украине после фейка об атаке на резиденцию Путина
Фейк Кремля об атаке на Путина стал поводом для новых ударов по Украине (Фото: ГСЧС Украины)
Страна-агрессор Россия после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США 28 декабря продолжила массированные атаки по Украине под удобным предлогом — фейком об атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина.
Об этом в четверг, 15 января, сообщил Центр противодействия дезинформации.
Отмечается, что за 18 дней с 28 декабря по 15 января армия РФ запустила по Украине:
- 2 357 КАБов,
- 3 685 шахедов,
- 60 баллистических ракет,
- 32 крылатые ракеты.
«Этот фейк стал удобным поводом для продолжения массированных ударов по мирным городам Украины, что лишь подтверждает нежелание России завершать войну. Украина же продемонстрировала, что стремится к устойчивому и справедливому миру при поддержке международных союзников», — говорится в сообщении.
15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.
С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.
Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.
СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.