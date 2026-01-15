В ЦПИ посчитали, сколько ударов нанесла РФ по Украине после фейка об атаке на резиденцию Путина

Фейк Кремля об атаке на Путина стал поводом для новых ударов по Украине (Фото: ГСЧС Украины)

Страна-агрессор Россия после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США 28 декабря продолжила массированные атаки по Украине под удобным предлогом — фейком об атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Об этом в четверг, 15 января, сообщил Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что за 18 дней с 28 декабря по 15 января армия РФ запустила по Украине:

2 357 КАБов,

3 685 шахедов,

60 баллистических ракет,

32 крылатые ракеты.

Реклама

«Этот фейк стал удобным поводом для продолжения массированных ударов по мирным городам Украины, что лишь подтверждает нежелание России завершать войну. Украина же продемонстрировала, что стремится к устойчивому и справедливому миру при поддержке международных союзников», — говорится в сообщении.

Фото: Центр противодействия дезинформации

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.