Российские войска уже уничтожили более 200 автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины. В то же время, несмотря на масштабные атаки, стране удалось избежать топливного кризиса и дефицита бензина. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, удары по АЗС являются частью попыток РФ усложнить логистику для гражданского населения и военных на важных маршрутах, в частности на направлении Киев — Харьков. Кроме того, эти атаки могут быть ответом России на удары Сил обороны Украины по ее нефтеперерабатывающим заводам.

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Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил, что таким образом Москва пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте и усилить давление на украинскую экономику.

«Они не смогли добиться значительных успехов на поле боя в последние месяцы, их экономика работает всё хуже, а социальная напряженность растет», — сказал он.

По словам Дякивнича, атаки на топливную инфраструктуру уже влияют на бизнес, усложняют перевозки и могут привести к росту цен на товары и услуги из-за удорожания логистики.

В Харьковской области насчитывается не менее 80 поврежденных или уничтоженных АЗС, сообщил депутат облсовета Александр Скорик. Он заявил, что на трассе между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной уцелевшей станции, а последняя действующая АЗС в поселке Валки была уничтожена 26 июля.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что на этом направлении продолжают работать автозаправочные станции. При этом и Синегубов, и Скорик отметили, что на данный момент в области нет топливного кризиса или дефицита бензина.

Помимо Харьковской области, от атак на АЗС страдают Сумская, Полтавская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области.

В частности, в Запорожской области в результате российских ударов было повреждено более 30 автозаправочных станций. Глава областной военной администрации Иван Федоров заявил, что такие объекты стали одной из приоритетных целей оккупантов. В Полтавской области в минувшую субботу всего за несколько часов российские войска атаковали четыре АЗС вдоль трассы в направлении Харькова.

Для ударов по топливной инфраструктуре россияне используют FPV-дроны, ударные беспилотники типа Shahed и управляемые авиационные бомбы. В ответ в Украине устанавливают антидроновые сетки над дорогами и разворачивают другие средства защиты от атак беспилотников.

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Из-за постоянных обстрелов часть АЗС в прифронтовых районах вынуждена временно приостанавливать работу во время воздушных тревог, а ночью многие станции закрываются полностью. Водителей призывают заранее планировать заправку.

27 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита сообщил, что автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины могут включить в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит усилить их защиту и обеспечить стабильную работу.