РФ не способна нейтрализовать партизанское движение в Украине, Кремль пытается совместить осенний призыв с тайной мобилизацией — ISW 2 ноября, 08:35 Украинский флаг над зданием местного совета в селе Лиманы близ линии фронта в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Эффективные атаки украинских партизан вынуждают Кремль тратить ресурсы на обеспечение безопасности в тылу вместо операций на передовой. Это снижает способность России защищаться от продолжающихся украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении оккупантами собственных наступательных операций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), который 1 ноября специально опубликовал отдельную интерактивную карту и детальный анализ достоверно подтвержденных украинских партизанских атак с самого начала вторжения.

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Ее сопровождают несколько выводов об эффективности украинского сопротивления врагу на оккупированных территориях. Вот главные из таких заключений:

российские оккупационные силы до сих пор не смогли нейтрализовать организованное партизанское движение в Украине и вряд ли будут способны это сделать : первые подтвержденные атаки на пророссийских коллаборационистов и российских военнослужащих начались менее чем через неделю после полномасштабного вторжения РФ и длятся до сих пор;

: первые подтвержденные атаки на пророссийских коллаборационистов и российских военнослужащих начались менее чем через неделю после полномасштабного вторжения РФ и длятся до сих пор; атакам украинских партизан способствует « плохая оперативная безопасность» российских сил ( неспособность эффективно скрыть личности пророссийских коллаборационистов, обеспечить базовую безопасность оккупационных « чиновников», а также защитить уязвимые участки критически важных российских наземных коммуникаций, таких как железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности);

неспособность эффективно скрыть личности пророссийских коллаборационистов, обеспечить базовую безопасность оккупационных чиновников», а также защитить уязвимые участки критически важных российских наземных коммуникаций, таких как железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности); российские источники открыто критикуют Кремль за неспособность обеспечить дополнительную защиту от нападений украинских партизан на оккупированных территориях Украины;

растущая нехватка живой силы в армии РФ снижает способность российских войск эффективно защищать свои тылы от атак партизан ( по состоянию на 1 ноября войска РФ оккупируют примерно 85,3 тыс. кв. км материковой территории Украины, без учета Крыма, при этом около 40 тыс. военнослужащих — большая часть действующих в Украине обычных вооруженных сил РФ — стянуты в Херсонскую область, где Россия занимает примерно 23 тыс. кв. км);

по состоянию на 1 ноября войска РФ оккупируют примерно 85,3 тыс. кв. км материковой территории Украины, без учета Крыма, при этом около 40 тыс. военнослужащих — большая часть действующих в Украине обычных вооруженных сил РФ — стянуты в Херсонскую область, где Россия занимает примерно 23 тыс. кв. км); атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта из-за необходимости обезопасить тылы, что ослабляет возможности России в защите от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Также ISW сегодня обнародовал обычную сводку за минувшие сутки (1 ноября), в которой представил такие выводы.

Новые поставки иранских боевых беспилотников и баллистических ракет в Россию увеличат ее зависимость от систем иранского производства и, следовательно, от самого Ирана. Если, как сообщает ГУР Минобороны Украины и западные СМИ, до конца года Иран действительно отправит в Россию около 1 тыс. единиц оружия, включая ракеты малой дальности класса «земля-земля», а не только боевые беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2, «это будет первый подтвержденный случай отправки Ираном в РФ современных высокоточных ракет», подчеркивают аналитики ISW.

Они также напоминают, что РФ нуждается в таких поставках, вероятно, из-за истощения ее запасов крылатых ракет и БПЛА, особенно в ходе нынешней кампании против критически важной инфраструктуры Украины. ISW ожидает, что Россия продолжит эту кампанию, чтобы попытаться компенсировать неудачи и ограниченность продвижения своих обычных вооруженных сил на передовой.

1 ноября Министерство обороны России начало волну осеннего призыва на фоне сообщений о продолжающейся тайной мобилизации по всей стране. Россия надеется привлечь 120 тыс. призывников, а начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский заявил, что призывники якобы не будут участвовать в боевых действиях и не будут служить на оккупированных территориях Украины (в Луганской, Донецкой, Херсонской или Запорожской областях). ISW, напоминает, что РФ десятилетиями проводит такие призывы на военную службу и «должно быть в состоянии эффективно выполнять этот процесс». Поэтому любые проблемы с реализацией осеннего призыва будут свидетельствовать о том, что «частичная мобилизация» и война в Украине усложнили стандартную процедуру. При этом многочисленные российские источники сообщают, что российские военкоматы продолжают скрытую мобилизацию мужчин — после заявления властей о ее якобы завершении.

Отдельно ISW анализирует появившуюся информацию о том, что командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, вероятно, сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом (ЦВО). Одно из российских изданий со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны РФ заявило, что Мордвичев заменит Лапина лишь якобы на время предполагаемого трехнедельного отпуска «по болезни». А российские «военкоры» (ISW отмечает, что не может проверить их утверждения) пишут, что Мордвичев якобы в хороших отношениях с чеченским главарем Рамзаном Кадыровым, и тот ранее называл Мордвичева «лучшим командиром». Таким образом, полагают в ISW, назначение Мордвичева может указывать на то, что Кремль пытается «умиротворить» фракцию «силовиков», состоящую из Кадырова и спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которая ранее публично критиковала Лапина. Однако отстранение Лапина также могло быть рекомендацией Сергея Суровикина, учитывая, что оба командира ранее действовали в Луганской области (в ходе боев за Лисичанск и окрестные населенные пункты).

Евгений Пригожин, вероятно, пытается ответить на критику в адрес своих военных структур после сообщений об увольнении Лапина. Многие российские военные блогеры и «военкоры», защищавшие Лапина, подвергли резкой критике комментарии Пригожина о российском высшем военном командовании, а один из них заявил, что «пастухи и повара» (Кадыров и Пригожин) не могут оценить действия Лапина. В ответ Пригожин озвучил новую волну заявлений о том, что его наемники-«вагнеровцы» гибнут на фронте, пока критики сидят по домам. А заявляя о том, что он не планирует занимать политический пост и отказался бы от такого предложения, Пригожин также, вероятно, пытается преуменьшить свою растущую влиятельность.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной ( Луганская область);



Луганская область); войска РФ продолжают готовиться к обороне в Херсонской области, тогда как ВСУ ведут дальнейшие контрнаступательные операции в этом регионе;

российские войска продолжают вести наступательные операции в районе Бахмута и Донецка;

оккупанты продолжают попытки усилить свой контроль над Запорожской атомной электростанцией;

появились сообщения о том, что российские военные структуры пытаются расширять возможности для обучения военных;

российские оккупационные власти продолжают осуществлять кампанию долгосрочного переселения жителей с восточного берега Днепра в Херсонской области.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW