В результате российской атаки на Запорожье одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии (Фото: Федоров/Telegram)

Днем 27 июля российские войска дважды атаковали Запорожье . Под ударами оказались частный дом и общественный транспорт. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В городе объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет и атаки управляемыми авиабомбами.

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По словам Федорова, в результате первой вражеской атаки три человека получили ранения и нуждаются в помощи врачей. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Около 3:00 Федоров написал, что враг нанес удар по общественному транспорту Запорожья. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Позже чиновник написал, что число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до 7.

Медики оказывают всем необходимую помощь.

В результате атаки российских оккупантов на Запорожье в ночь на 27 июля погиб один человек, трое ранены, есть разрушения.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье: в результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома и повреждены окна и балконы девятиэтажки; также зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора. Всего тогда погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, еще 42 человека получили ранения.

21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья — по уточненным данным ГСЧС, число погибших в результате этого удара возросло до трех, еще 13 человек пострадали.

25 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего погибла женщина, а также пострадали 11 горожан. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 25 июля, медицинская помощь понадобилась сразу нескольким людям, среди которых — трое детей (в возрасте трех, пяти и семи лет). Одну женщину спасатели извлекли из-под завалов.