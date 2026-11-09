Последствия российской атаки на Запорожье 8 ноября 2026 года (Фото: Иван Федоров / Telegram)

Войска страны-агрессора России за сутки нанесли 819 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области , пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны региона Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 25 авиаударов по Запорожью, Камышевахе и 16 другим населенным пунктам. Кроме того, российская армия атаковала регион 601 БПЛА различных модификаций — преимущественно FPV. Под удар попали Запорожье и около 40 других населенных пунктов области.

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Зафиксировано пять обстрелов из РСЗО и 188 артиллерийских ударов по прифронтовым городам и селам.

По словам Федорова, поступило 60 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Около 09:30 в Запорожье снова прогремели взрывы, сообщает Суспільне. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиабомб в направлении города.

2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии, где раздавали гуманитарную помощь. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились люди.

В результате атаки погибли по меньшей мере 55 человек. Под завалами могут находиться еще десятки людей, поисковые работы продолжаются.