Пораженные российскими оккупантами в течение недели ветровые турбины в Краматорске (Фото: Краматорська міська рада via Telegram)

25 октября Россия уже третий раз за неделю поразила ветровую турбину в Краматорске Донецкой области.

По данным Краматорского городского совета, россияне ударили по ветровой турбине ударным дроном 25 октября в 17:28. Пострадавших в результате этой атаки не было.

24 октября россияне атаковали ветровую турбину в Краматорске в 10:15. 22 октября оккупанты ударили по ветровой турбине в Краматорске в 17:10.

Пострадавших во время этих атак тоже не было.