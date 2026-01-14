Половина шахедов, атакующих железную дорогу Ковель-Киев, сбрасывают в снег магнитные мины — военный эксперт Флеш

14 января, 16:24
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Шахеды, атакующие железную дорогу, начали сбрасывать в снег магнитные мины, сообщил военный эксперт Сергей Бескрестнов (Фото: Сергій FLASH via Telegram)

Шахеды, атакующие железную дорогу, начали сбрасывать в снег магнитные мины, сообщил военный эксперт Сергей Бескрестнов (Фото: Сергій FLASH via Telegram)

Около половины шахедов, которые в последние дни атакуют железную дорогу Ковель-Киев несут магнитные мины, которые сбрасывают в снег сообщил военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Флеш опубликовал фото Нацполиции с такими минами и призвал предупредить об угрозе все службы.

«Стоит помнить, что эти мины через несколько дней сами ликвидируются. То есть скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января», — добавил военный эксперт.

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В последнее время Россия постоянно атакует объекты Укрзализныци.

11 января Укрзализныця сообщила, что в результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.

Глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский сообщил в этот день, что в результате очередной российской атаки шахедом рядом с локомотивом были ранены машинист грузового локомотива и его помощник.

12 января оккупанты снова нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци, в компании предупредили о задержке из-за этого поездов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины атака шахедов шахеды Мины Железная дорога

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