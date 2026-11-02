В Воздушных силах рассказали, чем Россия атаковала Украину в октябре (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В течение октября российские войска применили для ударов по Украине более 4 тысяч реактивных беспилотников, около 150 баллистических и 80 крылатых и авиационных ракет. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в октябре российские войска применили почти 360 боеприпасов типа Бандероль/Дань-Т, 4740 обычных беспилотников (в частности, шахеды, Герберы и Пародии), а также более 4000 реактивных БПЛА.

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Кроме того, в течение месяца россияне выпустили по Украине около 150 баллистических и 80 крылатых и авиационных ракет.

Комментируя работу украинской ПВО, Игнат отметил, что значительная часть вражеских крылатых ракет и дронов была сбита.

«Конечно, что касается баллистики — вы понимаете, что ситуация не такая, как хотелось бы: нам, безусловно, не хватает перехватчиков для систем Patriot. Речь идет о ракетах PAC-3, о которых сегодня так много говорят», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 2 ноября россияне атаковали Украину 193 ударными БПЛА типа Shahed (75 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 154 российских БПЛА.

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, отметил, что поставки могут занять годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.

Журналист Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил, что поставка Украине 500 новых ракет PAC-3 для систем Patriot, продажу которых одобрили США, ожидается не ранее 2030 года.