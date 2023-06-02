Россия начала нетипично использовать свое вооружение во время атак на Украину — Игнат

2 июня, 12:16
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Обломки сбитой над Киевом российской ракеты во время дневной атаки 29 мая (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Обломки сбитой над Киевом российской ракеты во время дневной атаки 29 мая (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Россия начала нетипично использовать свое вооружение для атак на Украину и Киев, выпуская по украинских городам баллистические ракеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что баллистику нельзя сбивать на дальних подступах, так как дальность поражения того же комплекса Patriot небольшая — несколько десятков километров.

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Вместе с тем, крылатые ракеты могут сбить также мобильными огневыми группами и авиацией. Это тип вооружения могут поражать еще к подступам к предполагаемым целям противника.

Игнат уточнил, что войска РФ стали чаще использовать баллистические ракеты Искандер, пытаясь застать врасплох украинскую ПВО.

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«Теми Искандерами он бьет в то время, когда думает, что мы этого не ожидаем. Но, как видите, Искандеры сбивают как в небе столицы, так и на подступах. Можно сказать, что собственно у них не системный подход», — добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат подчеркнул, что своими атаками россияне пытаются поразить определенные цели в столице, истощить ПВО, держать население в напряжении и сеять панику.

В ночь на 2 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину. В Киевской военной администрации сообщили, что более 30 вражеских целей сбили над столицей.

Это уже шестой удар по Киеву за последние шесть дней.

Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили.

Всего ранения получили 16 человек, еще трое погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.

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С мая войска РФ обстреливают Киев практически каждую ночь. Однако 29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Баллистические ракеты Ракетные удары Искандер Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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