Российские оккупанты ударили по двум АЗС в Сумах

Вечером 22 июля российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы , в результате чего были повреждены две АЗС.

23 июля, 09:35. Спасатели показали кадры масштабного пожара, возникшего в результате российского удара.

По информации начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, около 22:00 российские оккупанты нанесли удар по АЗС, которая находится в Ковпаковском районе города.

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Позже, около 22:30, россияне нанесли удар по АЗС в Заречном районе города.

Информация о пострадавших не поступала.

Глава Сумской ГВА отметил, что в результате ударов по АЗС произошли пожары.

В результате российской атаки в ночь на 21 июля в Сумах полностью сгорел торговый центр Эпицентр.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по Сумам, повредив жилой дом и торговый центр, а также атаковав спасателей во время тушения пожара.

В ночь на 17 июля российские войска нанесли пять ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) по Сумам, попав в объекты гражданской инфраструктуры, в частности в центральной части города. В результате одного из ударов повреждено нежилое многоэтажное здание, а в окрестных домах выбиты сотни окон.