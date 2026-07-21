В последние три дня российские войска целенаправленно атакуют объекты газодобычи Нафтогаза в Харьковской области. Об этом во вторник, 21 июля, заявили в компании.

19 июля после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар. Спасателям ГСЧС удалось оперативно его ликвидировать. В компании отметили, что оборудование пришлось остановить, из-за чего произошла потеря части объемов добычи.

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Утром 20 июля россияне нанесли удар по еще одному объекту. Там возникли многочисленные разрушения, продолжается оценка масштабов повреждений.

«Главное — люди в безопасности. Во время обеих атак сотрудники находились в укрытиях», — заявили в Нафтогазе.

17 июля российские войска нанесли массированный удар по производственным объектам Нафтогаза в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Для атак оккупанты использовали различные типы беспилотников, в том числе реактивные. В компании подчеркнули, что Россия систематически атакует нефтегазовую инфраструктуру Украины, пытаясь сократить добычу газа и осложнить подготовку страны к отопительному сезону.

Наблюдательный совет назначил Сергея Федоренко исполняющим обязанности председателя правления Нафтогаза после того, как 16 июля Сергей Корецкий был назначен премьер-министром Украины.