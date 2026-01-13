«Не первый удар по логистическим узлам». Почему Россия уже в который раз бьет по Новой почте, а не по центрам принятия решений — Нарожный

13 января, 10:28
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Россия осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу Новой почты, есть погибшие и раненые (Фото: Нова пошта / Facebook)

Россия осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу Новой почты, есть погибшие и раненые (Фото: Нова пошта / Facebook)

РФ ударила баллистикой по терминалу Новой почты в пригороде Харькова: погибли четверо работников, есть раненые, почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый.

Почему агрессор атакует гражданскую логистическую компанию, а не центры принятия решений, в эфире Radio NV рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

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Павел Нарожный

Павел Нарожный

основатель БО Реактивная почта, военный эксперт

Это далеко не первый удар именно по логистическим узлам.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Новая почта Война России против Украины Радио NV Ракетные удары Харьков

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