Россия осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу Новой почты, есть погибшие и раненые (Фото: Нова пошта / Facebook)

РФ ударила баллистикой по терминалу Новой почты в пригороде Харькова: погибли четверо работников, есть раненые, почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый.

Почему агрессор атакует гражданскую логистическую компанию, а не центры принятия решений, в эфире Radio NV рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

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Павел Нарожный основатель БО Реактивная почта, военный эксперт

Это далеко не первый удар именно по логистическим узлам.