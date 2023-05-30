Атаки на Киев еще больше ограничивают способность России сдержать контрнаступление ВСУ — ISW 30 мая, 09:20 Киев во время атаки РФ в ночь на 29 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что массированные российские атаки на Киев, возможно, еще больше ограничивают способность РФ сдержать будущее контрнаступление ВСУ.

Об этом говорится в отчете аналитиков за понедельник, 29 мая.

По предварительной оценке ISW, в течение последних месяцев армия РФ начала «новую ограниченную воздушную кампанию», цель которой — ослабить контрнаступательные возможности Украины.

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«Однако приоритетность российских ударов по Киеву, вероятно, еще больше ограничивает способность этой кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия», — пишет ISW.

В течение последних 24 часов Россия осуществила три массированные атаки на Киев. В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей. Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили. В ночь на вторник, 30 мая, — снова атаковали иранскими Shahed, 29 из 31 сбили.

Другие выводы ISW за сутки:

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