РФ менее чем за сутки атаковала объекты сети Эпицентр в четырех городах Украины — заявление компании

25 октября, 12:47
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Россияне нанесли удары по объектам сети в четырех городах (Фото: Юлия Чудновец / Facebook)

Россияне нанесли удары по объектам сети в четырех городах (Фото: Юлия Чудновец / Facebook)

Российские войска менее чем за сутки нанесли удары по объектам сети Эпицентр в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила в Facebook руководитель департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец.

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова — менее чем за сутки», — написала она.

В Эпицентре назвали удары «тотальным уничтожением сети».

Утром 25 октября дрон попал в здание ТЦ «Эпицентр» в Полтаве. Возник пожар. По предварительным данным, ранения получила 52-летняя женщина. Информация о масштабах и разрушениях уточняется.

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Также сообщалось об ударе по торговому объекту в Запорожье и Харькове. В Основянском районе Харькова пострадал 39-летний мужчина. По предварительной информации, Россия нанесла ракетный удар по Основянскому району, а через минуту произошел еще один удар.

20 октября войска РФ нанесли удар дронами по Эпицентру в городе Дубно Ровненской области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Обстрел Война России против Украины Компании Эпицентр

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