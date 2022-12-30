«Они не смогут прикрыть Энгельс». РФ перебросила самолеты на восток, думая, что мы их там не достанем — интервью с генерал-лейтенантом ВСУ 30 декабря, 15:38 Эксклюзив NV Генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

После взрывов на авиабазе в Энгельсе россияне были вынуждены существенно сократить присутствие своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме и передислоцировать их на восток.

«Думая, что мы их там не достанем», — добавляет кандидат технических наук, генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко. В интервью RADIO NV он рассказал о слабых местах российской противовоздушной обороны и о том, как Украина закрывает небо.

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— Того, что мы получали и будем получать уже в ближайшее время, достаточно для более эффективного закрытия украинского неба? Что считается эффективным закрытием неба? Что является мерилом чрезвычайной эффективности и сколько для этого требуется установок?

— Если взять общие цифры, которые описывались в книгах, по которым мы учились в академиях, эффективной системой противовоздушной обороны является система, которая может нивелировать уровень атаки на 30%. Это книжные вещи, чтобы вы понимали.

На первых этапах войны, после 24 февраля, наша система ПВО где-то таким образом и отрабатывала. Через месяц-два мы вышли на процентов 50, а потом — все больше.

Рост этих процентов производился за счет двух факторов. В первую очередь повысился уровень подготовки личного состава, во-первых. Во-вторых, стали более эффективно работать наши органы управления по планированию противовоздушной обороны, то есть выбору позиций.

В-третьих (пока в меньшей степени), это поступление средств противовоздушной обороны. Прежде всего, это были переносные зенитно-ракетные комплексы, которые в основном обеспечили нашу защиту непосредственно от авиации противника, которая была вытеснена с территории Украины и сейчас может применяться только на линии столкновения. А в дальнейшем — поступления систем IRIS-T, NASAMS, которые сейчас присутствуют в Украине, но в очень небольшом количестве. И сейчас идет разговор о поступлении одной батареи Patriot.

К сожалению, этих средств критически мало.

Чтобы вы понимали, например, у Patriot на средней высоте применение боевой радиус составляет около 150 километров. Учитывая, что применяемые по нам ракеты летят на высоте около 50 метров, дальность работы комплекса километров 40–50. То есть одна батарея прикроет одно место.

Учитывая те важные объекты, которых с каждым днем все больше становится на территории Украины… Если взять мирное время, у нас важных объектов в государстве официально постановлением Кабинета министров Украины было зафиксировано несколько десятков. То есть система ПВО защищала несколько десятков важных государственных объектов и, соответственно, планировалась такая защита. К настоящему моменту таких объектов у нас стало в сотни раз больше. Никто не рассчитывал на то, что враг будет вести войну такими захватническими способами, как сегодня, фактически будет воевать против населения.

Сегодня стали важны не только ТЭС, ГЭС, но и железнодорожные станции, многое другое. И даже крупные магазины сегодня являются объектом защиты. Поэтому на сегодняшний день этих средств очень мало [передается] от наших союзников, хотелось бы как можно больше.

Может показаться, что я нивелирую оценку того, что к нам заходит эта помощь. Это не так.

Заход в Украину Patriot — это очень стратегически. Нам нужно разобраться, получить комплекс — ведь не главное. В любой зенитно-ракетной системе есть профессиональное время наработки на отказ, поэтому важно сопровождать этот комплекс. Сколько отработает он без ремонта? Какие силы и средства необходимы для его восстановления? Это требует огромной и дорогостоящей системы, начиная со специалистов, заканчивая поставками. Изучить этот вопрос и в будущем наращивать систему противовоздушной обороны за счет Patriot (очень дорогого комплекса и очень дорогих ракет) — это очень важно на данный момент.

— О российской системе ПВО. Появляется очень много насмешек над тем, что россияне на свой аэродром стратегической авиации пропустили уже несколько серий беспилотников. Конечно, я говорю о тех событиях, которые происходили на военном аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области. С другой стороны, возможно, у вас есть какое-то профессиональное объяснение, почему они пропускают и что вообще с ними происходит? Или это какая-то банальная халатность?

— Я дам вам профессиональный ответ, являющийся фактом. В России создана зонально-объектовая система противовоздушной обороны. И эта зональность по интенсивности средств противовоздушной обороны [различается]: чем дальше на восток, тем в Советском Союзе (начнем с него) [ПВО] была хуже.

То есть лучшая система противовоздушной обороны была на западной территории нашего государства, Беларусь. Далее на восток — Московский военный округ, достаточно хорошо защищавший столицу. Дальше к востоку было все хуже.

Это обусловлено рядом факторов. В первую очередь — экономические возможности государства, во вторую очередь — климатические условия. С распадом Советского Союза минимум 30% объектов противовоздушной обороны (бригады, полки, городки) были сокращены. Если взять, например, какую-нибудь северную группировку (Тикси, Норильск), там сейчас вообще сплошной STALKER — ужас, просто ничего нет.

Есть такой показатель — нижний предел сплошного радиолокационного поля. Так вот, нижняя граница сплошного радиолокационного поля во времена Советского Союза там была более трех километров и доходила до пяти. Сейчас это еще ужаснее. Саратов как раз…

— Это незащищенный участок от трех до пяти километров, верно?

— Да, то есть от земли до трех километров сплошного поля нет. Самолет, летящий на высоте два километра, может быть совершенно невидимым для средств противовоздушной обороны, будто его не существует.

А ситуация со времен Советского Союза еще больше усугубилась.

Теперь проанализируем. Саратов — далеко не западная составляющая. Другой вопрос: 1986 год, пролет Руста. Даже при этой системе противовоздушной обороны Советский Союз имел по крайней мере два Руста. Потому проблемы серьезные там были. И после этого лучше не стало.

— Уточнение сделаю. Случай, о котором вы говорите, 1986 год — это когда Матиас Руст, немецкий пилот-любитель…

— Пролетел через Балтию и приземлился на Красной площади. Это именно из области сплошного радиолокационного поля, существовавшего на тот момент над лучшими территориями. Подчеркиваю, над лучшими это не восток и не центр России, в то время Советского Союза.

Объектов, которые сейчас нужно прикрывать, стало в России гораздо больше. Если раньше на территории России прикрывались объекты и на востоке, то теперь все передислоцировано сюда, в нашу сторону, прикрывает силы и средства, которые находятся либо на границе, либо в непосредственной близости от Украины, куда достают наши ударные средства. Что там в тылу творится — одному Богу известно.

Я уверен в том, что они и в будущем не смогут прикрыть такие объекты как Энгельс. Даже если поставить туда, к примеру, зенитно-ракетный комплекс С-400.

Система противовоздушной обороны будет состоять из двух подсистем: система радиолокационной разведки радиотехнических войск и система зенитно-ракетных войск, которая может применяться, но… Поиск радиолокационного средства, станции наведения ракеты — он как игла. Обнаружить цель, летящую на малой высоте, практически невозможно в том случае, если речь идет об Энгельсе. Беспилотный летательный аппарат, рейс на высоте 50 метров с малоэффективной отражающей поверхностью, без целеуказания. Зенитно-ракетный комплекс С-400, не зная, с какой стороны будет нанесен удар, не увидит БПЛА.

Поэтому российское решение было наиболее эффективное и простое — просто убрать оттуда самолеты. Они ушли дальше на восток, думая, что мы их там не достанем.

Ничего удивительного в этом вопросе нет. И в будущем они не смогут прикрыть Энгельс.

— Хочу спросить вас об авиационной составляющей интереснейшего инструмента, который сейчас появится на вооружении Воздушных сил ВСУ. В последнем пакете помощи от США мы увидели выделение JDAM — то, о чем издание The Washington Post еще полторы недели назад писало как об «умных бомбах». Что это такое?

— Если расшифровать JDAM — это общий боеприпас прямой атаки. Это боеприпас, который превращается из неуправляемого в управляемый установкой на него определенной аппаратуры, что позволит это сделать.

Например, на обычную 200-килограммовую, 500-килограммовую бомбу, которых у нас достаточно, образно говоря, накручивается устройство, позволяющее, во-первых, запустить [бомбу] с самолетов, имеющихся у нас на вооружении; во-вторых, предоставить возможность применять этот боеприпас, имея GPS и наведение на конечном этапе траектории. А если уж совсем точно, то и лазерное наведение.

Инфографика: НВ

Excalibur: боевая часть около 52 кг, может 58 кг. Соответственно, 500-килограммовая бомба — это в 10 раз больше. Она будет поражать противника с эффективностью в 10 раз больше на такой же дальности и даже больше — 70 километров минимум. Поэтому это очень важное и очень эффективное оружие, которое мы получим.

— Надеемся, что это нам поможет нам бороться с врагом…

— Однозначно поможет. Excalibur, например…

— Это так называемые управляемые боеприпасы для гаубиц.

— Да. Например, нужно было уничтожить Антоновский мост. Эти боеприпасы, имея такой запас [взрывчатки], не могли полностью уничтожить этот мост, а просто пробивали его. Если бы на тот момент были управляемые бомбы JDAM, то этого моста не было бы просто априори. Это гораздо более эффективное оружие.