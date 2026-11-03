В ходе очередной атаки на украинскую энергосистему российские оккупанты направили три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС.

Об этом 3 ноября сообщил первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Провела встречу с послами стран G7 и ЕС. Проинформировала партнеров о сегодняшнем массированном обстреле Украины. Россия применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями вновь стали объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии», — заявил чиновник.

Реклама

Как сказал Шмыгаль, такие атаки оккупантов создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы.

«Это серьёзный шаг в сторону эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ», — резюмировал он.

Ранее в компании ДТЭК сообщили, что ночью и утром 3 ноября Россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов, станции прекратили выработку электроэнергии. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. Корецкий заявил о серьезных повреждениях в сети и на объектах производства электроэнергии.

Военно-воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда — временно оккупированная АР Крым.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей: три баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон», около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.

Утром 3 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения по распоряжению «Укрэнерго».

Реклама:

Кроме того, в «Киевводоканале» сообщили, что Киев временно остался без водоснабжения из-за отключения электроэнергии на объектах водоканала. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве и области действуют экстренные отключения из-за российской атаки на объекты киевского регионального энергоузла. Отключения также вызвали перебои в движении общественного транспорта.