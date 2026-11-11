РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч семей остались без света

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что на данный момент временно остаются без света около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

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Пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Кипера, энергетики Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети уже работают над устранением последствий, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям пострадавших громад.

На время проведения ремонтных работ органы местного самоуправления открыли дополнительные пункты несокрушимости.

В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину беспилотниками, в том числе реактивными, и нанесла ракетный удар по Харькову. Атаке подверглись Запорожская, Ровенская и Житомирская области, а также город Кривой Рог.

Всего за ночь российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БпЛА и аппаратами S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО обезвредила 14 Бандеролей/Дань-Т и 130 дронов.