РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч семей остались без света
РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области (Фото: ДТЭК / Telegram)
10 и 11 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. В нескольких районах действуют аварийные отключения.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Он отметил, что на данный момент временно остаются без света около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.
Пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам Кипера, энергетики Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети уже работают над устранением последствий, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям пострадавших громад.
На время проведения ремонтных работ органы местного самоуправления открыли дополнительные пункты несокрушимости.
В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину беспилотниками, в том числе реактивными, и нанесла ракетный удар по Харькову. Атаке подверглись Запорожская, Ровенская и Житомирская области, а также город Кривой Рог.
Всего за ночь российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БпЛА и аппаратами S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО обезвредила 14 Бандеролей/Дань-Т и 130 дронов.