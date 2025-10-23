Российские оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре в четырех регионах Украины.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Гринчук, враг снова нанес прицельные удары по энергетической инфраструктуре в Сумской и Черниговской областях.

Также, по словам министра, повреждения зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях.

Других деталей она не раскрыла.

Ночью Россия совершила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродован детский сад.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.

23 октября также сообщалось, что в Сумской области шахматы атаковали железнодорожную станцию. Из-за угрозы российского обстрела движение поездов затруднено, на некоторых участках отсутствует напряжение в контактной сети, а двое работников локомотивной бригады госпитализированы.

Инфографика: NV

Некоторые пригородные и региональные поезда задерживаются или изменяют маршруты, движение будет возобновлено после нормализации ситуации.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пятерых взрослых госпитализировали, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.

Ранее Укрэнерго сообщало, что наихудшая ситуация с электроснабжением на Сумщине и Черниговщине.