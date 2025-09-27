Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены 177 населенных пунктов на Черниговщине

Жителей Черниговщины предупредили, что сроки восстановления электроснабжения могут быть длительными (Фото: Couleur / pixabay.com)

Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской области 27 сентября в этом регионе обесточены 177 населенных пунктов или почти 54 тысячи абонентов.

Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго на своей странице в Facebook.

«Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам, однако ситуация действительно очень сложная. Делаем все от нас зависящее, чтобы восстановить электроснабжение, но сроки этого восстановления могут быть довольно длительными», — отмечается в сообщении.

В Черниговоблэнерго призвали жителей Черниговщины сохранять терпение и информационную тишину, а также по возможности подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Черниговщину шахедами в течение всего дня 27 сентября. Это уже третий день массированных российских шахедных атак на энергетическую инфраструктуру региона.

25 сентября россияне атаковали Нежин и Нежинский район, а позже и сам Чернигов. Из-за этого в Нежинском районе без электроснабжения оказалось более 43 тысяч абонентов, в Чернигове и районе — около 29 тысяч потребителей.

Нежинский городской голова Александр Кодола рассказал, что 25 сентября на окраине Нежина зафиксировали попадание около 14 ударных БпЛА по объекту критической инфраструктуры. Из-за этого возник пожар, к счастью, никто не пострадал.

В ночь на 26 сентября энергетики сообщили, что россияне снова атаковали объект энергетической инфраструктуры области, в результате чего без электроснабжения оказалась часть Черниговского района.

