Войска РФ атаковали Никополь из Градов, за ночь по городу выпустили 120 снарядов — глава Днепропетровской ОВА
Повреждены промышленные и гражданские объекты (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на вторник, 9 августа, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Днепропетровской области. Оккупанты накрыли огнем два района — Никопольский и Синельниковский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, РФ ночью трижды атаковала Никополь из Градов.
«В город прилетели 120 реактивных снарядов. Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, админпомещения и автомобили», — отметил глава ОВА.
Резниченко добавил, что в результате обстрела пострадал 46-летний работник одного из предприятий. Он госпитализирован с переломом.
В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья.
Предварительно, без пострадавших.
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.
Последний месяц оккупанты интенсивно обстреливают жилые районы Никополя.
Местных жителей призвали временно покинуть город.
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