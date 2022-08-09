Войска РФ атаковали Никополь из Градов, за ночь по городу выпустили 120 снарядов — глава Днепропетровской ОВА

9 августа, 08:33
Повреждены промышленные и гражданские объекты (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Повреждены промышленные и гражданские объекты (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 9 августа, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Днепропетровской области. Оккупанты накрыли огнем два района — Никопольский и Синельниковский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, РФ ночью трижды атаковала Никополь из Градов.

«В город прилетели 120 реактивных снарядов. Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, админпомещения и автомобили», — отметил глава ОВА.

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Резниченко добавил, что в результате обстрела пострадал 46-летний работник одного из предприятий. Он госпитализирован с переломом.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0&t=9s

Предварительно, без пострадавших.

Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.

Последний месяц оккупанты интенсивно обстреливают жилые районы Никополя.

Местных жителей призвали временно покинуть город.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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