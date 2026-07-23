В Крыму прогремели взрывы во время атаки дронов

В ночь на четверг, 23 июля, в городах оккупированного Крыма раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали об атаке дронов.

Об этом сообщает Крымский ветер.

Гауляйтер Развожаев заявил о тревоге в Севастополе и атаке дронов на оккупированный город.

Также местные жители сообщали о взрывах в Ялте.

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Мониторинговые каналы отмечают, что «в Севастополе, вероятно, дроны атакуют позиции ПВО на Федюхиных высотах вблизи Балаклавской ТЭС».

22 июля во временно оккупированном РФ Крыму была зафиксирована атака дронов, в ряде городов прогремели взрывы — в Ялте пожар после прилета, а в Алуште пропал свет.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.

По его словам, за ночь было отработано 59 вражеских целей. Так, в Черном море были поражены два танкера, сухогруз и плавучий кран. Украинские дроны нанесли удары по 13 энергоузлам и подстанциям на оккупированных территориях, восемь из которых находятся в Крыму.

Инфографика: NV

20 июля Силы беспилотных систем сообщили, что в ночь на 20 июля поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму были поражены несколько объектов, в результате чего часть полуострова осталась без электричества, а также произошел масштабный пожар в крупнейшем оптово-распределительном центре.