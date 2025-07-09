Фермер в Запорожской области во время сбора урожая, июль 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В прифронтовых регионах Украины, особенно на Сумщине, местным аграриям все труднее обрабатывать поля, поскольку регулярно приходится устраивать охоту на российские дроны.

Об этом говорится в опубликованном 9 июля репортаже британской газеты The Guardian.

Автор материала Питер Бомон пообщался сразу с несколькими фермерами в Сумской области. Первый из них, 55-летний Николай Мондраев, три дня в неделю служит в территориальной обороне, а четыре — работает на полях своей фермы, расположенной более чем в 30 км от линии фронта. Как заявил фермер, он чувствует себя «некомфортно» из-за того, что его хозяйство может стать мишенью для оккупантов.

Хуже ситуация у другого сумского фермера Николая Панасенко. В 2024 году его сарай и офис были поражены двумя дроновыми атаками — с промежутком в неделю.

Как говорит Панасенко, сильно пострадали и его отары овец.

«Приближался сезон окота, и дроны приземлились рядом со стадом, в результате чего ягнята родились мертвыми», — рассказал мужчина.

Теперь фермеру приходится прятать свой трактор под прикрытием кустов после окончания работ.

Третий сумской аграрий, 52-летний Андрей Сема, первым делом показал журналисту The Guardian фотографию российского дрона, сбитого весной 2025 года на его ферме.

«Некоторые из этих разведывательных дронов оснащены взрывными устройствами. Поэтому фермеры боятся их перемещать. И мы слышим дроны почти каждый день. С каждым днем ситуация становится все хуже и хуже. Каждый день слышишь о том, что по той или иной ферме ударили», — сказал фермер

Как и на многих других фермах вблизи зоны боевых действий, земельные участки Семи изрезаны зигзагами свежевырытых окопов и других укреплений, построенных Силами обороны в ответ на угрозу нового наступления РФ на Сумщине, сообщил британский журналист.

Как сообщает The Guardian, крупные сельскохозяйственные предприятия, как правило, лучше справляются с работой в условиях войны, чем одиночки-фермеры, трудностей они тоже не избежали.

«Самая большая проблема — обстрелы. (…) Обстрелы происходят почти каждый день, но мы стараемся выделить пару часов, когда наши работники могут выйти на работу», — рассказал изданию генеральный директор компании Victoria Сергей Бондаренко.

По его словам, у аграриев Сумщины «вроде бы есть своя зона боевых действий в полях», но если они остановятся, «компания перестанет существовать».

«Сотрудники нашей службы безопасности выезжают в поля, чтобы проверить местоположение и поддерживать связь с военными. У них есть противодронные пушки», — сказал он.

Как рассказал Бондаренко журналисту The Guardian, около 20% полей компании Victoria находятся в запретной зоне — при этом один элеватор закрыт, а второй поврежден в результате российской атаки.

Гендиректор Украинского агробизнес-клуба Олег Хоменко рассказал автору репортажа, что за три года после полномасштабного военного вторжения РФ аграрная отрасль Украины понесла огромные потери.

«По данным Всемирного банка, ущерб составил около $100 млрд долларов, включая потерю ключевой инфраструктуры, такой как элеваторы, потерю сельскохозяйственных земель, заводов и производственных мощностей, а также человеческими потерями, например, рабочей силы», — подытожил он.