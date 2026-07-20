Россия сместила акцент на баллистику, но не отказалась от массированных атак дронами (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

Россия не сократила применение беспилотников против Украины, а лишь смещает акценты, перераспределяя удары между дронами и ракетами. Вражеские атаки продолжаются практически непрерывно.

Об этом в понедельник, 15 июля, в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он прокомментировал выводы аналитиков Института изучения войны (ISW), которые ранее предположили, что Россия могла сократить использование беспилотников. По словам Игната, в настоящее время РФ чаще применяет баллистические ракеты из-за ситуации с поставками ракет для украинской ПВО.

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В то же время количество атак с применением дронов не уменьшилось. По словам представителя, российские беспилотники продолжают атаковать Украину каждую ночь и днем.

«Я бы не сказал, что их стало меньше; они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, а теперь — и в дневное время. Когда противник ставит перед собой такую цель, дроны могут атаковать и круглосуточно», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что ситуация для Сил обороны остается сложной. После ночной атаки, в ходе которой Россия использовала около 150 беспилотников, враг в течение дня может запустить еще более сотни дронов.

По словам Игната, из-за постоянной борьбы в воздухе истощаются как военные, так и техника, поэтому пренебрегать угрозой нельзя.

«Противник может несколько сместить акцент в ударах — либо на дроны, либо на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня — тех же Ланцетах или Молниях: они даже не входят в ту статистику, которую мы предоставляем», — пояснил представитель Воздушных сил.

Институт изучения войны (ISW), анализируя последствия российского обстрела Киева 2 июля, отмечал, что РФ сократила количество массированных ударов по Украине, но модифицировала дроны, чтобы усилить разрушения.

В ISW предполагали, что сокращение числа масштабных ударов в июне могло быть связано с накоплением запасов БПЛА и ракет для истощения украинской ПВО. Россия также могла изменить приоритеты в производстве шахедов, переориентировавшись на модели с реактивными двигателями, отмечается в анализе.