В течение дня 2 ноября, с 06:30 до 19:00, Россия атаковала Украину 171 ударным беспилотником , а также десятью реактивными дронами S8000 Бандероль, которые также называют Дань-Т.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

Из 171 беспилотника 103 были реактивными. Помимо них, россияне запускали дроны-имитаторы Гербера и аппараты других типов. По предварительным данным, ПВО сбила или подавила 139 беспилотников, в том числе 78 реактивных и восемь Бандеролей.

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По состоянию на вечер в воздухе все еще находилось около 20 ударных дронов, боевая работа продолжалась. В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Россия нанесла несколько ударов авиабомбами по школе в поселке Камышеваха Запорожской области, где людям раздавали гуманитарную помощь. По словам Зеленского, после первого удара россияне сбросили еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

Погибли 18 человек, пятеро ранены. Вечером из-за атаки реактивных беспилотников воздушную тревогу объявили и в Киеве, а на красной ветке метро частично остановили движение поездов.

Массированной была и ночная атака. В ночь на 2 ноября Россия запустила по Украине 193 шахеда (75 из них — реактивные), и ПВО обезвредила 154 дрона. В Одесской области поврежден энергообъект, в Кировоградской — транспортное предприятие; последствия атаки зафиксировали также в Харьковской, Полтавской, Черкасской и других областях.

Утром в Киеве и области ввели аварийные отключения света: в ДТЭК пояснили, что ситуация в энергосистеме осложнилась из-за повторного удара по ТЭЦ 30 октября.