Ночная атака дронами: вражеские БпЛА атаковали ряд регионов, в Киевской области есть пострадавший

Дым поднимается в городе после ударов российских беспилотников в Киеве, 28 сентября 2025 года. (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 2 октября российские запустили ударные беспилотники по нескольким регионам Украины. В Киевской области пострадал человек.

Обновлено 02:09

Воздушные силы сообщают о БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский р-н).

Воздушные силы сообщают:

На Черниговщине фиксировали движение дронов в направлении населенных пунктов Десна, Гончаровское, Борзна и Короп.

На Сумщине — пролет БпЛА в сторону Полтавщины, а также в южных районах области курсом на северное и западное направления.

В северных районах Киевщины дроны двигались западным курсом, а также зафиксирован пролет в направлении Киева с северо-запада.

Новые группы БпЛА наблюдались и на северо-востоке Черниговщины — курс на юг и юго-запад.

На востоке Днепропетровщины фиксировали движение дронов на запад.

Реклама

В Киевской ОГА сообщили, что в результате атаки в Бучанском районе Киевской области пострадал человек. Мужчина 50 лет получил осколочное ранение правой голени. Он госпитализирован в местную больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.