В южных областях объявлена воздушная тревога из-за движения Шахедов

18 сентября, 00:08
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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:08 понедельника, 18 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:08 понедельника, 18 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

В ночь на понедельник, 18 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой атаки российскими ударными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.

00:08 Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.

Видео дня

23:25 Движение Шахедов в направлении Первомайска, Кропивницкого.

Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Шахеды — в направлении Вилково.

Группа «Шахедов» движется в направлении Рени.

Запорожская область — ракетная опасность.

Новость дополняется.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Ракеты Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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