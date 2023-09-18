В южных областях объявлена воздушная тревога из-за движения Шахедов
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:08 понедельника, 18 сентября (Фото:Alerts.in.ua)
В ночь на понедельник, 18 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой атаки российскими ударными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.
00:08 Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!
Угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.
23:25 Движение Шахедов в направлении Первомайска, Кропивницкого.
Одесская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.
Шахеды — в направлении Вилково.
Группа «Шахедов» движется в направлении Рени.
Запорожская область — ракетная опасность.
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