По словам главы МИД Андрея Сибиги, он получил данные с разбивкой по дням по интенсивности статистики российского ракетного и дронового террора. (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Населенные пункты Украины за последние полтора года лишь два дня не находились под атакой ракет и дронов различного типа, которые запускает страна-агрессор РФ.

Об этом 30 июня заявил глава МИД Украины Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Иоганном Вадефулем.

«Нам сегодня с министром сделали презентацию за прошлый год и за период с начала этого года с разбивкой по дням по интенсивности статистики российского ракетного террора. Эта карта была в трех цветах: красный, то есть дни, когда наносился удар; желтый, когда он был наиболее интенсивным с применением значительного количества комбинированных ударов (это и дроны, это и ракеты различного типа). Так вот, за этот период только два квадратика зеленых — то есть за этот период Украина только дважды не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Войска страны-агрессора России в ночь на 30 июня атаковали Украину 107 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Украинская ПВО обезвредила 74 БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как заявили украинские офицера, оккупанты запускали дроны с пяти направлений — Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Украинские защитники сбили на севере, востоке и юге страны 64 беспилотника, а еще 10 — локально потеряны или подавлены РЭБ.