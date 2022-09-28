«Терроризируют население». Военный обозреватель рассказал, почему атаки дронов-камикадзе свидетельствуют об истощении вооруженных запасов РФ 28 сентября, 14:22 Эксклюзив НВ За сутки ВСУ сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:Defense of Ukraine/twitter.com)

Использование иранских беспилотников может свидетельствовать о нехватке ракет, которыми они регулярно обстреливали украинские города. Об этом в эфире Радио НВ сообщил военный обозреватель Денис Попович.

«Я хочу отметить, что атаки [дронов-камикадзе Shahed-136], которые сейчас происходят по украинским городам — это необычное использование этих систем. <...> Эти боеприпасы-камикадзе обычно используются против техники, скопления войск, танков. <...> Их использование против городов и против стационарных целей свидетельствует, скорее всего, о том, что у РФ не хватает ракет, которые до этого ими использовались для обстрела населенных пунктов», — рассказал Попович.

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Также он отметил, что по своим техническим характеристикам эти дроны не слишком мощное оружие для уничтожения зданий или объектов.

«У меня создается такое впечатление, что они используют их для того, чтобы терроризировать население. Потому что звук [полета такого дрона] в небе способен расшатать нервную систему», — объяснил Попович.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору были переданы три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло возле Купянска, а 23 сентября — дрон Mohajer-6.

Также противовоздушная оборона Военно-морских сил уничтожила три иранских дрона-камикадзе Shahed-136, пытавшихся атаковать Николаевскую область.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заверила, что украинские силы разрабатывают систему противодействия иранским дронам.