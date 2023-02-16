Экс-глава ЦРУ Петреус рассказал, когда Украина перейдет в наступление 16 февраля, 14:44 Украинский военный со снарядом для гаубицы М119 на линии фронта возле Бахмута, 16 февраля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генерал Дэвид Петреус, в 2011—2012 годах возглавлявший ЦРУ, а недавно побывавший на фронте в Украине в интервью NV спрогнозировал, что украинская армия перейдет в наступление в конце мая или начале июня.

«Я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия скорее всего пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия», — сказал Петреус NV.

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Он отметил, что украинская армия может добиться слаженности и комплексности ведения боевых действий и сформировать этот эффект координированного применения разных родов войск, что «очень важно, поскольку мы не хотим, чтобы все это закончилось долгой войной на истощение».

14 февраля на фоне встречи в формате Рамштайн в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине удержаться и продвинуться во время контрнаступления весной.

О том, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, Остин говорил еще 20 января.

По мнению директора Национального антарктического центра и экс-командира роты батальона Айдара Евгения Дикого, серьезные наступательные действия украинской армии начнутся уже ближе к лету.

