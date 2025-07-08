Последствия российского удара по областному и городскому ТЦК в Полтаве, 3 июля 2025 года (Фото: Суспільне)

С февраля 2025 года Россия атакует украинские ТЦК и СП (Территориальные центры комплектования и социальной поддержки). Сначала это были попытки террористических атак, для выполнения которых российские спецслужбы вербовали украинских граждан. С 30 июня россияне начали наносить удары дронами.

Подобные атаки России направлены на срыв мобилизационных процессов в Украине, заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Аналогичный вывод озвучили и специалисты Института изучения войны, указывая на желание россиян подорвать усилия Украины по набору военнослужащих.

В ISW обратили внимание на то, что расширенные возможности российских ударных дронов облегчили для РФ попытки поразить ТЦК. «Недавние технологические адаптации России в применении беспилотников и в тактике ударов - среди которых накопление [ударных] дронов возле цели перед тем, как они атакуют одновременно - повысили способность России точно координировать удары и поражать цели», — констатируют специалисты ISW. Российское Минобороны 7 июля признало, что РФ целенаправленно осуществила серию атак по ТЦК и СП в нескольких регионах Украины.

Несмотря на эти вызовы, мобилизация в Украине продолжается, заверил Саранцев. Однако на фоне атак ТЦК и СП могут изменить формат работы, чтобы обезопасить персонал и тех граждан, которые обращаются в центры. «Формат меняется — для сохранения жизни и здоровья как работников ТЦК и СП, так и посетителей. Это предусматривает четкие алгоритмы безопасности», — отметил Саранцев.

Во время воздушных тревог центры прекращают обслуживание, а все присутствующие идут в укрытия. Кроме того, в некоторых регионах Украины может быть введено дистанционное предоставление услуг в ТЦК или их рассредоточение для уменьшения рисков.

В своей инфографике NV напоминает о наиболее резонансных атаках и ударах России по ТЦК в украинских городах

Инфографика: NV

1 февраля, Ровно

Подрыв ТЦК

Завербованный спецслужбами РФ украинец принес в ТЦК взрывчатку, которая была взорвана. Террорист погиб на месте, восемь военнослужащих были ранены

2 февраля, Павлоград

Подрыв ТЦК

Возле здания районного ТЦК было взорвано самодельное взрывное устройство, военнослужащий получил ранения

5 февраля, Каменец-Подольский

Подрыв ТЦК

Завербованные террористы изготовили взрывное устройство и передали курьером посылку в ТЦК, где ее дистанционно взорвали. Курьер погиб, восемь человек пострадали.

30 июня, Кривой Рог

Атака БПЛА

Попадание беспилотника вблизи РТЦК вызвало пожар. Работники находились в укрытии. Рядом со зданием пострадали гражданские граждане.

3 июля, Полтава

Атака БПЛА

Попадание дронов в Полтавский городской ТЦК и Полтавский областной ТЦК. Возник масштабный пожар и разрушения. Трое погибших

6 июля, Кременчуг

Атака БПЛА

Попадание БпЛА в здание районного ТЦК.

7 июля, Харьков и Запорожье

Атака БПЛА