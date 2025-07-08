Удары по ТЦК. Где и когда России удалось поразить украинские центры мобилизации — карта NV
Последствия российского удара по областному и городскому ТЦК в Полтаве, 3 июля 2025 года (Фото: Суспільне)
С февраля 2025 года Россия атакует украинские ТЦК и СП (Территориальные центры комплектования и социальной поддержки). Сначала это были попытки террористических атак, для выполнения которых российские спецслужбы вербовали украинских граждан. С 30 июня россияне начали наносить удары дронами.
Подобные атаки России направлены на срыв мобилизационных процессов в Украине, заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Аналогичный вывод озвучили и специалисты Института изучения войны, указывая на желание россиян подорвать усилия Украины по набору военнослужащих.
В ISW обратили внимание на то, что расширенные возможности российских ударных дронов облегчили для РФ попытки поразить ТЦК. «Недавние технологические адаптации России в применении беспилотников и в тактике ударов - среди которых накопление [ударных] дронов возле цели перед тем, как они атакуют одновременно - повысили способность России точно координировать удары и поражать цели», — констатируют специалисты ISW. Российское Минобороны 7 июля признало, что РФ целенаправленно осуществила серию атак по ТЦК и СП в нескольких регионах Украины.
Несмотря на эти вызовы, мобилизация в Украине продолжается, заверил Саранцев. Однако на фоне атак ТЦК и СП могут изменить формат работы, чтобы обезопасить персонал и тех граждан, которые обращаются в центры. «Формат меняется — для сохранения жизни и здоровья как работников ТЦК и СП, так и посетителей. Это предусматривает четкие алгоритмы безопасности», — отметил Саранцев.
Во время воздушных тревог центры прекращают обслуживание, а все присутствующие идут в укрытия. Кроме того, в некоторых регионах Украины может быть введено дистанционное предоставление услуг в ТЦК или их рассредоточение для уменьшения рисков.
В своей инфографике NV напоминает о наиболее резонансных атаках и ударах России по ТЦК в украинских городах
1 февраля, Ровно
Подрыв ТЦК
Завербованный спецслужбами РФ украинец принес в ТЦК взрывчатку, которая была взорвана. Террорист погиб на месте, восемь военнослужащих были ранены
2 февраля, Павлоград
Подрыв ТЦК
Возле здания районного ТЦК было взорвано самодельное взрывное устройство, военнослужащий получил ранения
5 февраля, Каменец-Подольский
Подрыв ТЦК
Завербованные террористы изготовили взрывное устройство и передали курьером посылку в ТЦК, где ее дистанционно взорвали. Курьер погиб, восемь человек пострадали.
30 июня, Кривой Рог
Атака БПЛА
Попадание беспилотника вблизи РТЦК вызвало пожар. Работники находились в укрытии. Рядом со зданием пострадали гражданские граждане.
3 июля, Полтава
Атака БПЛА
Попадание дронов в Полтавский городской ТЦК и Полтавский областной ТЦК. Возник масштабный пожар и разрушения. Трое погибших
6 июля, Кременчуг
Атака БПЛА
Попадание БпЛА в здание районного ТЦК.
7 июля, Харьков и Запорожье
Атака БПЛА
- Попадание БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК. Трое раненых
- Четыре попадания вблизи Запорожского областного ТЦК. Двое военных пострадали.