Генерал Наев оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси 14 февраля, 14:02 Генерал-лейтенант Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза с севера для Украины очень низкая. Сейчас Силы обороны используют это время для подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных Сил ВС Украины в Telegram.

По данным командования, на севере Ровенской области провели тактико-специальные учения Сил обороны Украины.

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Как отметил генерал Наев, в тренировке были задействованы силы и средства ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции.

«Обученность личного состава является очень важным элементом готовности нашей обороны. Поэтому таким образом мы повышаем наши оборонительные способности», — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.