Ночная атака. В Одесской области есть попадание в припортовую инфраструктуру: на месте вспыхнул пожар 3 сентября, 07:39 Юг Украины ночью атаковали Шахеды (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В результате атаки шахедов в ночь на воскресенье, 3 сентября, есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области. На месте вспыхнул пожар, предварительно известно о двух пострадавших.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Суспільне.

Россияне ночью в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

22 беспилотника Shahed-136 были уничтожены силами ПВО. В то же время есть попадание в припортовую инфраструктуру: на месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Видео дня

Предварительно известно о двух травмированных людях, им оказали медицинскую помощь.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, россияне запустили несколько групп дронов из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины.