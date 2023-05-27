В Николаевской области ночью отразили атаку «шахедов», в Херсонской РФ массированно обстреляла жилые кварталы и элеватор, есть погибший

27 мая, 09:19
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Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

Россияне продолжают безжалостно обстреливать южные области Украины: за минувшие сутки в результате обстрелов РФ один человек погиб в Херсонской области, а в Николаевской ночью отбили атаку «шахедов».

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, сообщил, что ночью 26 мая, в 22:53 и 23:06, силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских ударных БПЛА Shahed-131/136 на территории области.

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Кроме того, в течение минувших суток Россия обстреливала Николаевский район. Несколько серий артиллерийских ударов враг нанес по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты 45 раз обстреляли мирные населенные пункты области. Было выпущено 193 снарядов из артиллерии, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Город Херсон за вчерашний день Россия атаковала дважды, выпустив по городу 5 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, элеватор в Золотой Балке, в склад сельхозтехники в Змиевке. Один человек погиб (в результате какого именно обстрела, в Херсонской ОВА не уточняют).

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Херсонская область Николаевская область Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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