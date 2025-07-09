Часть Сум и области остались без света после удара РФ по энергетической инфраструктуре

Из-за атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Сумщины часть региона осталась без света (Фото: ГСЧС в Сумской области)

В Сумах, а также в Сумском и Ахтырском районах вечером в среду, 9 июля, зафиксированы перебои с подачей электричества — из-за атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру региона.

Об этом сообщили представители АО Сумыоблэнерго.

По данным энергетиков, в целях безопасности не разглашаются детали и другие последствия удара — чтобы не дать агрессорам скорректировать новые удары.

Как уточнили в Сумыоблэнерго, специалисты работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии для жителей Сум и Сумской области.

«Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы», — заявили в компании.

Как уточнили в Сумыоблэнерго, «энергетики делают все возможное, чтобы свет победил»

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.

Позже глава управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты запустили в Украине 728 дронов различных типов, из них около 300 были ударными БпЛА типа Shahed.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы повреждения в Луцке, а также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.