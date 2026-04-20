Россия атаковала Украину 142 дронами, в том числе реактивными: зафиксировано попадание 28 БпЛА
Обломки шахеда, упавшие в одном из районов Киевской области 3 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)
В ночь на понедельник, 20 апреля, российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеды. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 113 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.
Российские оккупанты запустили беспилотники из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ВОТ Крыма).
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Украинские военные зафиксировали попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков в шести местах.
Воздушные силы предупредили, что в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских дронов.
Ночью Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры в Кривом Роге. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.
Россияне также атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина, горели частные дома.