Россия атаковала Украину 142 дронами, в том числе реактивными: зафиксировано попадание 28 БпЛА

20 апреля, 08:39
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Обломки шахеда, упавшие в одном из районов Киевской области 3 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)

Обломки шахеда, упавшие в одном из районов Киевской области 3 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)

В ночь на понедельник, 20 апреля, российская армия атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеды. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 113 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского (ВОТ Крыма).

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Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинские военные зафиксировали попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков в шести местах.

Воздушные силы предупредили, что в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских дронов.

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Ночью Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры в Кривом Роге. В Николаеве в результате российской атаки были повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.

Россияне также атаковали дронами Броварской район Киевской области, в результате чего пострадал мужчина, горели частные дома.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО атака шахедов Shahed-136 Война России против Украины

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