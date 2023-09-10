Reuters показало фото последствий ночной атаки Шахедов на Киев 10 сентября, 12:12 Последствия ночной атаки Шахедов на Киев (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Агентство Reuters обнародовало фото последствий атаки Шахедов на Киев в ночь на воскресенье, 10 сентября. Власти сообщали, что обломки упали в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах столицы.

На фото Reuters видно, что маленькие обломки от дронов упали на улицы, а тротуар засыпало стеклом из разбитых окон одного из столичных зданий.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Некоторые люди уже взялись убирать последствия российской атаки.

Видео дня

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

В сети также появилось фото падения обломков в Шевченковском районе столицы на 24 этаже жилой 25-этажки.

Ночью Reuters публиковала фото взрывов в небе над Киевом во время работы ПВО. В Воздушных силах позже заявили, что соответствующие службы разберутся, есть ли на фотографиях чувствительная информация и нарушения со стороны журналистов.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

В ночь на воскресенье, 10 сентября, Россия атаковала Киев и область дронами-камикадзе типа Шахед в несколько волн. Силы ПВО уничтожили 26 из 33 дронов, которые запустили россияне.



В Киеве обломки упали в трех районах: повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы. В Киевской области повреждены восемь частных домов, школа, детсад, инфраструктурный объект и учебно-реабилитационный центр.