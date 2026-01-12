Ночью Россия атаковала Киев шахедами, в Соломенском районе вспыхнули два пожара

В Киеве в ночь на 12 января в результате попадания российского БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. Сейчас его уже потушили.

Об этом утром в понедельник, 12 января, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, по другому адресу, тоже в Соломенском районе, обломки упали возле жилого дома.

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«Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах», — заявил мэр.

По данным Воздушных сил ВС Украины, минувшей ночью Россия атаковала Украину 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА.

«Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях», — сообщили защитники.

Вражеская атака продолжается.

«В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА», — предупредили в Воздушных силах.