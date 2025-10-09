Воздушные силы обезвредили 87 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины 9 октября (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на четверг, 9 октября, армия страны-агрессора России атаковала Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 70 из них были шахедами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 87 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Миллерово, Курска, Шаталово и Приморско-Ахтарска (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинские военные зафиксировали попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских БпЛА.

Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область, в результате чего были повреждены энергетическая инфраструктура и портовые контейнеры, без света остались более 30 тысяч абонентов.