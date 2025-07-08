Россия ночью атаковала Украину ракетами и шахедами: Воздушные силы обезвредили 34 дрона

В ночь на вторник, 8 июля, российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 54 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА на севере и юге страны, 26 из них были сбиты огневыми средствами поражения, еще восемь — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Реклама

Военные также заявили о попадании ударных БПЛА в пяти локациях.

В ночь на 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о высокой активности ударных беспилотников и ракетной угрозе на севере и юге страны. В Николаеве были слышны звуки взрывов, там вспыхнул пожар, получил ранения 51-летний мужчина.