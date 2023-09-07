Угроза шахедов. Россияне осуществили пуски нескольких групп ударных БпЛА — Воздушные силы 7 сентября, 22:48 Остатки уничтоженного БпЛА типа Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что российские оккупанты осуществили пуски нескольких групп дронов-камикадзе Shahed.

Об этом говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram в четверг, 7 сентября.

«Зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА типа Shahed из Чауды (Крым) и нескольких групп Shahed из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ)», — отметили в Воздушных Силах.

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В Воздушных Силах призывают не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытия.

Мониторинговые группы также сообщают о запуске дронов-камикадзе.

В ночь на четверг, 7 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось сбить 25 из 33 БпЛА.

В результате атаки в нескольких населенных пунктах юга Одесской области были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадало двое гражданских лиц.