Армия РФ атаковала Запорожье шахедами: есть повреждения и пожары

6 июля, 06:05
Последствия ночного удара РФ по Запорожью 6 июля (Фото: Иван Федоров/Telegram)

В ночь на воскресенье, 6 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье ударными БПЛА. На месте ударов возникли пожары.

Обновлено в 06:52. Как сообщил Иван Федоров, в Запорожском районе в результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина.

«Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Обновлено в 05:58. Как сообщил Иван Федоров, армия РФ ночью атаковала Запорожье и Запорожский район пятью шахедами.

«Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Повсюду работают экстренные службы, ликвидация последствий продолжается», — отметил он.

Пострадавших в результате атаки нет.

Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram

Об ударе по городу сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Россияне атаковали шахедами Запорожье и Запорожский район. Повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Повсюду работают экстренные службы», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Запорожье шахеды атака шахедов Война России против Украины

