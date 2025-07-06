В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали три человека — ОВА

6 июля, 05:16
Последствия ночного российского удара по Киевской области 6 июля 2025 года (Фото: Николай Калашник/Телеграм)

Последствия ночного российского удара по Киевской области 6 июля 2025 года (Фото: Николай Калашник/Телеграм)

В ночь на воскресенье, 6 июня, в результате атаки российских ударных беспилотников в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«Под ударом обычный мирный населенный пункт Киевской области. Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте», — отметил он.

Николай Калашник/Telegram
Фото: Николай Калашник/Telegram
Николай Калашник/Telegram
Фото: Николай Калашник/Telegram

По информации начальника ОВА, в результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома. Огнем уничтожены четыре гаража и один автомобиль, еще три авто получили повреждения. Продолжается тушение пожара в складском помещении. Также есть разрушение частных домов и хозяйственных построек.

«В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил начальник ОВА.

Николай Калашник/Telegram
Фото: Николай Калашник/Telegram
Николай Калашник/Telegram
Фото: Николай Калашник/Telegram

По словам Калашника, подробная информация о последствиях атаки будет предоставлена позже.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Киевская область шахеды атака шахедов Вышгород

