В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников армии РФ
Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на пятницу, 6 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.
00:33. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс западный;
- реактивный БПЛА из Брянской области РФ на север Черниговской области.
00:19. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА из Одесской области курсом на Бершадь/Чечельник;
- БПЛА из Харьковской области в Днепропетровскую.
00:06. Группа ударных БПЛА из Черного моря движется на юг Одесской области (Вилково) — Воздушные силы.
23:50. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Харьковской области, проходит мимо Изюма, курс на н.п. Краснопавловка;
- БПЛА в Одесской области в направлении н. п. Бессарабское.
23:38. БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область — Воздушные силы.
Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение российских ударных БПЛА:
- с Чёрного моря на юг Одесской области;
- из Кировоградской области в Винницкую область;
- в Винницкой области — курсом на Тростянец и Бершадь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от ударов России пострадала каждая электростанция в Украине.
Он отметил, что Украина срочно нуждается в современном электротехническом оборудовании, а также в дизельных и газовых генераторах. По словам Зеленского, помочь с этим могут компании из Испании и Латинской Америки.
3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.