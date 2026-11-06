В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников армии РФ

Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 27 августа 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 6 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников армии РФ.

00:33. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях, курс западный;

реактивный БПЛА из Брянской области РФ на север Черниговской области.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:33 6 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:19. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

реактивный БПЛА из Одесской области курсом на Бершадь/Чечельник;

БПЛА из Харьковской области в Днепропетровскую.

00:06. Группа ударных БПЛА из Черного моря движется на юг Одесской области (Вилково) — Воздушные силы.

23:50. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Харьковской области, проходит мимо Изюма, курс на н.п. Краснопавловка;

БПЛА в Одесской области в направлении н. п. Бессарабское.

23:38. БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область — Воздушные силы.

Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время фиксируется движение российских ударных БПЛА:

с Чёрного моря на юг Одесской области;

из Кировоградской области в Винницкую область;

в Винницкой области — курсом на Тростянец и Бершадь.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:27 5 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от ударов России пострадала каждая электростанция в Украине.

Он отметил, что Украина срочно нуждается в современном электротехническом оборудовании, а также в дизельных и газовых генераторах. По словам Зеленского, помочь с этим могут компании из Испании и Латинской Америки.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.