РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве упали обломки БПЛА
Мобильная группа ПВО сбивает российский «Шахед» (Фото: Александр Медведев / NV)
Вечером в среду, 4 ноября, российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
00:00. Реактивный БПЛА в Харьковской области, мимо Изюма, курсом на запад — Воздушные силы.
23:31. Группа ударных БПЛА курсом на Днепр с востока — Воздушные силы.
23:23. В Голосеевском районе Киева обломки БПЛА упали на открытой территории, возникло возгорание, сообщил мэр Виталий Кличко.
Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время движение российских БПЛА фиксируется:
- в Черниговской области в направлении Березны с севера;
- в Харьковской области — курсом на н. п. Старый Мерчик;
- курсом на Чабаны/Киев с юга;
- на Мерефу в Харьковской области с севера.
В ночь на 4 ноября россияне атаковали Украину 310 ударными БПЛА типа Shahed (81 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.
Как сообщили в Воздушных силах, силы ПВО обезвредили 272 дрона, в том числе 64 реактивных.
В результате ночной атаки зафиксированы попадания в 19 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 15 местах.
Ночью сообщалось об атаке БПЛА на Ровненскую область; зафиксировано попадание в частный дом. В Одессе в результате российского удара горел торговый центр. Также последствия обстрела фиксируют в Полтаве и Кременчуге.
3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.