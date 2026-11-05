РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Киеве упали обломки БПЛА

5 ноября, 00:00
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Мобильная группа ПВО сбивает российский «Шахед» (Фото: Александр Медведев / NV)

Мобильная группа ПВО сбивает российский «Шахед» (Фото: Александр Медведев / NV)

Вечером в среду, 4 ноября, российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

00:00. Реактивный БПЛА в Харьковской области, мимо Изюма, курсом на запад — Воздушные силы.

23:31. Группа ударных БПЛА курсом на Днепр с востока — Воздушные силы.

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23:23. В Голосеевском районе Киева обломки БПЛА упали на открытой территории, возникло возгорание, сообщил мэр Виталий Кличко.

Как сообщают Воздушные силы, в настоящее время движение российских БПЛА фиксируется:

  • в Черниговской области в направлении Березны с севера;
  • в Харьковской области — курсом на н. п. Старый Мерчик;
  • курсом на Чабаны/Киев с юга;
  • на Мерефу в Харьковской области с севера.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:16 4 ноября 2026 года (Фото: alerts.in.ua)
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:16 4 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

В ночь на 4 ноября россияне атаковали Украину 310 ударными БПЛА типа Shahed (81 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.

Как сообщили в Воздушных силах, силы ПВО обезвредили 272 дрона, в том числе 64 реактивных.

В результате ночной атаки зафиксированы попадания в 19 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 15 местах.

Ночью сообщалось об атаке БПЛА на Ровненскую область; зафиксировано попадание в частный дом. В Одессе в результате российского удара горел торговый центр. Также последствия обстрела фиксируют в Полтаве и Кременчуге.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога атака шахедов

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