РФ атакует Украину шахедами: в Сумах прогремел взрыв, в Киевской области работает ПВО

Вечером в пятницу, 31 октября, российская армия атаковала Украину шахедами . В Сумах прогремел взрыв, сообщило Суспільне .

22:57. Воздушные силы сообщили о БПЛА в Полтавской области курсом на Кременчуг.

22:45. Данные Воздушных сил о движении БпЛА:

на юге Донецкой области, курс — южный;

на юго-востоке Днепропетровской области, курс — северный/северо-западный;

на западе Днепропетровской области, курс — западный/северо-западный;

на севере Херсонской области, курс — западный;

на востоке Николаевской области, курс — северо-западный;

на юге Николаевской области, курс — северный;

на границе Николаевской области и Кировоградской области, курс — западный;

на западе Киевской области, курс — западный;

в центральной части Полтавской области, курс — западный/северо-западный.

Реклама

22:22. Воздушные силы предупредили о новой группе БпЛА на юге Донецкой области, движущейся по западному/юго-западному курсу.

22:07. Новая группа БпЛА на западе Запорожской области, движется по западному/северо-западному курсу.

22:06. Вблизи Черкасс и в окрестностях города работала ПВО, сообщило Суспільне.

До этого в Воздушных силах предупреждали о БпЛА в направлении Сум.

Кроме того, в Киевской области работает ПВО из-за атаки российских беспилотников, заявили в ОВА.

Воздушные силы также сообщили о движении шахедов:

БпЛА на юге Черниговской области, курс — западный;

БпЛА на северо-западе Полтавской области, курс — западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на востоке Киевской области, курс — западный;

БпЛА в Сумской области в направлении н.п.Николаевка с юго-запада;

БпЛА на юго-западе Харьковской области, курс — западный, на юго-востоке, — курс — южный;

БпЛА с востока Днепропетровской области на запад, курс — восток Николаевской/юг Кировоградской области.

БпЛА в направлении Черкасс с севера.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 31 октября российские войска прицельно ударили по железнодорожной инфраструктуре Сумской и Харьковской областей.

Кроме того, во время атаки российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего загорелись пять квартир и семь балконов, известно о 12 пострадавших.