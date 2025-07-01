Ночная атака шахедами: Россия ударила по предприятию в Запорожье, вспыхнул масштабный пожар

Вечером понедельника, 30 июня, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

05:49. Воздушные силы сообщают об ударных БПЛА для Харьковской области.

05:41. Армия РФ нанесла по Запорожью и Запорожскому району четыре удара — председатель ОВА Иван Федоров.

Реклама

«Поврежденное предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил он.

03:26. В результате атаки армии РФ в одном из районов Запорожья вспыхнул пожар — начальник ОВА Иван Федоров.

«На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.

02:14. БПЛА в районе Балабино вектором движения на Запорожье — ПС.

01:47. В Запорожской области работает ПВО — ОВА.

01:08. Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БПЛА Донецкой и Запорожской областям.

Карта воздушных тревог в Украине на 01:08 1 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:29. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

00:07. Воздушная тревога в ряде областей.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:05 1 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:58. БПЛА в Сумской и Харьковской области. Привлечены средства для их сбивания — Воздушные силы.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской областях, а также в части Днепропетровщины.

Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе шахедов для Харькова.