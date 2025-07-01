Ночная атака шахедами: Россия ударила по предприятию в Запорожье, вспыхнул масштабный пожар
Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)
Вечером понедельника, 30 июня, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
05:49. Воздушные силы сообщают об ударных БПЛА для Харьковской области.
05:41. Армия РФ нанесла по Запорожью и Запорожскому району четыре удара — председатель ОВА Иван Федоров.
«Поврежденное предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил он.
03:26. В результате атаки армии РФ в одном из районов Запорожья вспыхнул пожар — начальник ОВА Иван Федоров.
«На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он.
02:14. БПЛА в районе Балабино вектором движения на Запорожье — ПС.
01:47. В Запорожской области работает ПВО — ОВА.
01:08. Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БПЛА Донецкой и Запорожской областям.
00:29. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
00:07. Воздушная тревога в ряде областей.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.
23:58. БПЛА в Сумской и Харьковской области. Привлечены средства для их сбивания — Воздушные силы.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской областях, а также в части Днепропетровщины.
Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе шахедов для Харькова.