Россия ночью запустила по Украине 78 беспилотников, в том числе реактивных: ПВО обезвредила 51 дрон

30 июля, 09:57
Поделиться:
Военнослужащие мобильной противовоздушной обороны 115-й ОМБр несут ночной дозор, Харьковская область, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военнослужащие мобильной противовоздушной обороны 115-й ОМБр несут ночной дозор, Харьковская область, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российская армия в ночь на среду, 30 июля, атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силами обороны был сбит или подавлен 51 вражеский дрон.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики запустили беспилотники из Орла, Курска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крым).

Особенностью ночного удара было применение оккупантами до восьми реактивных БпЛА на северном направлении.

Реклама

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:
Россия обязательно будет переходить на реактивные дроны — первый вице-премьер Федоров

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 51 российский дрон на севере и востоке страны.

Воздушные силы зафиксировали попадания попадания 27 БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

Читайте также:
Пожары и поврежденные дома: спасатели показали последствия российской ночной атаки дронами на Харьков — видео

Ночью 30 июня в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы во время атаки шахедов. В Павлограде в результате российского обстрела повреждены вокзал, железнодорожные пути и контактная сеть.

В Харькове есть попадания в два района, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО атака шахедов Война России против Украины шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies