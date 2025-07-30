Россия ночью запустила по Украине 78 беспилотников, в том числе реактивных: ПВО обезвредила 51 дрон
Военнослужащие мобильной противовоздушной обороны 115-й ОМБр несут ночной дозор, Харьковская область, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Российская армия в ночь на среду, 30 июля, атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силами обороны был сбит или подавлен 51 вражеский дрон.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские захватчики запустили беспилотники из Орла, Курска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крым).
Особенностью ночного удара было применение оккупантами до восьми реактивных БпЛА на северном направлении.
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 51 российский дрон на севере и востоке страны.
Воздушные силы зафиксировали попадания попадания 27 БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых на двух локациях.
Ночью 30 июня в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы во время атаки шахедов. В Павлограде в результате российского обстрела повреждены вокзал, железнодорожные пути и контактная сеть.
В Харькове есть попадания в два района, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.