Россия ночью запустила по Украине 78 беспилотников, в том числе реактивных: ПВО обезвредила 51 дрон

Российская армия в ночь на среду, 30 июля, атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силами обороны был сбит или подавлен 51 вражеский дрон.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики запустили беспилотники из Орла, Курска (РФ) и Гвардейского (ВОТ Крым).

Особенностью ночного удара было применение оккупантами до восьми реактивных БпЛА на северном направлении.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 51 российский дрон на севере и востоке страны.

Воздушные силы зафиксировали попадания попадания 27 БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

Ночью 30 июня в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы во время атаки шахедов. В Павлограде в результате российского обстрела повреждены вокзал, железнодорожные пути и контактная сеть.

В Харькове есть попадания в два района, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.